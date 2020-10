Dans le cadre d’un programme international, Nestlé et l’Alliance for YOUth, un réseau d’entreprises initié par Nestlé en 2014, ont annoncé qu'elles créeront pas moins de 300.000 opportunités d’emploi pour les jeunes à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord d'ici 2025.

Nestlé s’engage à créer 625 nouvelles opportunités d’emploi en Belgique, sous la forme de 450 emplois et de 175 programmes de stage pour des étudiants ou jeunes professionnels de moins de 30 ans.

Depuis le lancement du programme de l’Alliance for YOUth dans notre pays il y a six ans, Nestlé - premier groupe alimentaire mondial spécialisé dans la nutrition, la santé et le bien-être - a généré 334 nouveaux jobs et 196 stages. Avec les autres entreprises membres de cette alliance, ce sont plus de 12.000 jobs et stages qui ont été créé chez nous.

"Nous refusons que les jeunes qui font face à la crise du coronavirus deviennent une génération perdue", explique Olivier Blanc, responsable des ressources humaines de Nestlé en Belgique et au Luxembourg.

La pandémie du COVID-19 a un impact énorme sur la société et en particulier sur les jeunes. Aujourd’hui, près de 16% des jeunes Belges de moins de 25 ans sont au chômage et à travers l’Europe le chômage des jeunes est à nouveau en hausse avec plus de 3 millions d’entre eux déjà concernés.

Les candidats intéressés peuvent d’ailleurs déjà se renseigner directement sur le site de Nestlé.