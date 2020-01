Entreprises & Start-up Netflix soupçonné d'évasion fiscale. Une petite affaire qui pourrait finir en scandale ? Maryam Benayad

La plateforme de streaming est accusée par un think-thank britannique d'avoir transféré ses recettes et profits réalisés hors du Royaume-Uni vers des pays fiscalement plus cléments, comme les Pays-Bas où Netflix a son siège européen. Cette accusation fait couler beaucoup d'encre au Royaume-Uni où Netflix a bénéficié de dégrèvements fiscaux par le gouvernement. L'affaire pourrait donc prendre une ampleur sans précédent, d'autant plus que certains politiques se sont emparés du dossier.