Le géant américain du streaming doit dévoiler son nouveau bilan de santé financière. Et on s'attend à voir Netflix passer un nouveau cap symbolique, celui des 150 millions d'abonnés payants.

Au terme des trois premiers mois de l'année, le groupe californien avait annoncé qu'il enregistrerait probablement la plus petite croissance de sa base clients au second trimestre, à savoir 5 millions de nouveaux venus sur sa plateforme de vidéo en ligne.

Or, Netflix avait comptabilisé à l'époque quelque 148,9 millions de membres. Le seuil des 150 millions serait selon toute logique une mince affaire.

Pour mémoire, Netflix avait franchi le cap des 100 millions précisément deux ans auparavant, rappelle le site MarketWatch. Et le rythme de croissance n'a fait que s'accroître au fil des mois qui ont suivi grâce notamment à la percée sur les marchés étrangers.

Evolution du nombre d'abonnés à Netflix © FactSet



Lorsque l'entreprise va publier ses chiffres après Bourse ce mercredi, les analystes s'attendent à ce que 60% des abonnements soient conclus en dehors des Etats-Unis.

Si Netflix garde la même cadence, la barre des 200 millions devrait être de l'histoire ancienne d'ici la fin de 2020. Le succès de ses productions propres devraient l'y aider. La série de science-fiction Stranger Things a battu un record d'audience avec le lancement mondial de sa troisième saison le 4 juillet dernier.

Au revoir "Friends", bonjour les rivaux

Présenté comme leader incontesté, Netflix ne doit certainement pas s'assoupir sur ses lauriers. Et le cas de la série "Friends" en est un parfait exemple.

Le contrat de 100 millions de dollars passé par Netflix pour bénéficier de l'exclusivité de la mythique série narrant les bonheurs divers de six new-yorkais inséparables est arrivé à échéance cette année. Et on sait déjà que la châine HBO, propriété de Warner Media, commencera la diffusion au printemps prochain.

La progression du nombre d'abonnés américains de Netflix s'est ralentie dans un contexte de concurrence accrue par des acteurs majeurs de la production de contenu, Disney devant encore seulement arriver sur le marché à la rentrée.

D'ailleurs, le marché s'impatiente de découvrir la lettre aux actionnaires de Netflix et la session de questions-réponses avec le CEO, Reed Hastings.

La direction, qui touche systématiquement un mot à propos de ses compétiteurs à l'occasion de la présentation de ses résultats, devrait se montrer encore plus prolixe cette fois.