Netflix a annoncé la suppression de quelques centaines de milliers de comptes d'abonnés.

La plateforme de vidéo en streaming a annoncé un changement de politique concernant les comptes inactifs avec la mise en place d’un système de résiliation automatique. Si vous ne regardez plus aucun série ou film sur Netflix depuis un an, l'entreprise va résilier automatiquement votre abonnement.

Dans son communiqué, Netflix indique que cette démarche a pour objectif d’éviter que des personnes ne paient inutilement un abonnement qu’elles n’utilisent pas. L’envoi d’un mail informatif avant l’annulation automatique permettra de rappeler aux personnes abonnées qu’elles le sont, ce qui constitue aussi une bonne occasion de les faire revenir sur la plateforme.

De plus, il sera possible pour les anciens abonnés de récupérer leur compte avec leurs préférences et listes de contenus à regarder s’ils le souhaitent en se réabonnant dans les 10 mois après leur annulation.

D’après l'entreprise, les comptes inactifs représentent moins de 0,5 % des abonnements, soit quelques centaines de milliers de comptes dans le monde.