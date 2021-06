Nethys et le fonds de pension Ogeo, les deux principaux actionnaires d’Integrale (avec 71 et 22 %), ont décidé de ne pas faire de vagues lors de l’assemblée de l’assureur liégeois qui a eu lieu ce mardi. Ils ont en effet approuvé les comptes, pourtant sujets à critiques de la part de Deminor, qui représente un certain nombre d’obligataires. La société de consultance s’étonne notamment d’une chute libre des ratios de solvabilité en quelques mois. Elle avait aussi fait remarquer que le collège des administrateurs provisoires nommé par la Banque nationale avait apporté des modifications substantielles aux états financiers consolidés d’Integrale ainsi qu’au rapport de gestion six jours seulement avant la tenue de l’AG.