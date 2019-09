C’est un nouveau pavé dans la mare des privatisations des actifs de Nethys.

Eneco, troisième plus grand fournisseur d'énergie en Belgique et partenaire d’Elicio sur plusieurs projets éoliens terrestres et en mer, veut acheter le producteur d'énergie renouvelable Elicio. Pour rappel, cette société est actuellement mise en vente par Nethys. L’homme d’affaires liégeois François Fornieri – également administrateur de Nethys – prévoit de reprendre la société pour un euro avec la reprise de la dette et des investissements.

Le fournisseur d'énergie renouvelable Eneco a annoncé aujourd'hui, à la veille du conseil d’administration d’Enodia, son intérêt pour Elicio dans une lettre adressée aux présidents des conseils d'administration d'Enodia et de Nethys. Eneco espère ainsi renforcer son rôle de pionnier dans la transition énergétique.

(...)