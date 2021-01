C’est un bilan positif qu’ont voulu dresser Laurent Levaux et Renaud Witmeur, le président et le CEO de Nethys, lors d’une rencontre avec quelques journalistes. “On ne veut pas faire la critique du passé mais parler de 2021-2022” a d’emblée expliqué Laurent Levaux. “Nethys est aujourd’hui un groupe qui a de la valeur et qui crée de l’emploi”, a de son côté insisté Renaud Witmeur.