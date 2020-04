Cinq personnes viennent s'ajouter au conseil d'administration de Nethys, a fait savoir mercredi dans un communiqué la société liégeoise.

Aux trois administrateurs nommés à l'automne dernier, Laurent Levaux, Jean-Pierre Hansen et Bernard Thiry, viennent s'ajouter Bertrand Demonceau, économiste, juriste et directeur général d'Ecetia, Létitia Dumont, avocate et professeure dans l'enseignement supérieur, Julie Fernandez Fernandez, présidente d'Enodia, la maison-mère de Nethys, et échevine à Liège, Muriel Gerkens, administratrice d'Enodia et ancienne députée fédérale et Luc Gillard, président du Collège Provincial de Liège et vice-président d'Enodia.

"Ils apporteront leur expertise au service de l'entreprise dans les questions stratégiques, économiques, de gestion, juridiques et, plus généralement, tous les sujets en lien avec les missions de Nethys", commente la société.

Les trois premiers administrateurs avaient, rapidement après leur nomination, fait le ménage dans le comité de direction de Nethys, en brisant les contrats de Bénédicte Bayer, Stéphane Moreau et Pol Heyse. Le CA accueille aujourd'hui cinq nouveaux administrateurs afin de "poursuivre la réorganisation et le repositionnement stratégique" de Nethys.