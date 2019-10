Le conseil d'administration de Nethys a décidé jeudi de rompre avec effet immédiat et sans indemnité les contrats de Bénédicte Bayer, Stéphane Moreau et Pol Heyse, a-t-il fait savoir vendredi par voie de communiqué.



La séance de jeudi du CA a également permis d'entériner les désignations de Laurent Levaux à la présidence du conseil d'administration et de Bernard Thiry à la vice-présidence.

Renaud Witmeur assurera la direction ad interim de la société.

Plus d'informations à suivre...