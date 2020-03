Le conseil d'administration de l'assureur Integrale a désigné mardi Michel De Wolf, administrateur indépendant, comme président, a annoncé cette filiale de Nethys mercredi par communiqué. L'ancien président François-Xavier de Donnea avait démissionné au début du mois. La filiale de Nethys était également dans le viseur de la Banque nationale de Belgique (BNB) à la suite du départ du CEO Diego Aquilina en octobre 2019. Le gouverneur de la BNB, Pierre Wunsch, avait dénoncé des manquements, condamnant entre autres les 5,7 millions d'indemnités versés aux dirigeants de l'assureur pour contourner le décret gouvernance, qui impose un plafonnement salarial à 245.000 euros. La convention de départ avait été résiliée fin février.

Michel De Wolf, licencié en sciences économiques appliquées et docteur en droit, a été choisi mardi pour présider le CA de l'assureur liégeois. Il est réviseur d'entreprises et président honoraire de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, détaille le communiqué d'Integrale. Depuis janvier 2018, il est conseiller suppléant à la cour d'appel de Liège. Il a été doyen de la Louvain School of Management à l'Université catholique de Louvain (UCLouvain) entre 2014 et 2018 et enseigne à HEC Liège.

Le CA et son nouveau président ont fixé leurs priorités, dont notamment "améliorer la gouvernance afin de répondre à certains manquements constatés" et "renouer un dialogue constructif avec les actionnaires et les autorités de supervision". Integrale œuvrera également à "définir une stratégie (...) en tenant compte des entreprises assurées et de leurs travailleurs, ainsi que des particuliers assurés".

L'assureur précise encore qu'après les constats de la BNB, il a mis en conformité le fonctionnement du comité de rémunération et de nomination, résilié la convention de départ avec l'ancien CEO et entamé le "réexamen juridique des paiements effectués pour les membres du comité de direction". Il s'est en outre engagé mardi à "revenir sur tout paiement antérieur qui pourrait être considéré comme déraisonnable".

Integrale, fondée il y a plus de 90 ans, est spécialisée dans les pensions complémentaires. Elle compte près de 6.000 entreprises clientes et plus de 160.000 affiliés répartis dans toute la Belgique.