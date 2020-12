Nethys : pas de fumée blanche pour Integrale Entreprises & Start-up Ariane van Caloen

© BELGA

Malgré une situation d’urgence, le sort de l’assureur Integrale, filiale à 71 % de Nethys, n’a toujours pas été scellé. L’assemblée générale, qui s’est tenue ce mercredi après-midi, ne s’est en effet prononcée ni en faveur d’une des trois offres existantes (le fonds anglo-saxon River Rock et les réassureur et assureur Monument Re et Athora) ni en faveur d’un démantèlement.