Dans la tourmente depuis la fin de la semaine passée après des révélations concernant une série de cessions d'actifs concurrentiels de Nethys, dont Voo, Win et Elicio, Stéphane Moreau a décidé de quitter ses fonctions d'administrateur délégué d'Ardentia, groupe auquel Nethys entend céder ses filiales Elicio (énergies renouvelables) et Win, spécialisée dans les télécoms à destination des entreprises, des administrations publiques et du secteur hospitalier. Cependant, on apprend qu'il restera tout de même consultant au sein de l'entreprise.

"En accord avec François Fornieri et afin de ramener la sérénité dans le magnifique projet de reconversion industrielle liégeoise développé par le Conseil d'administration de Nethys unanime, j'ai décidé de quitter mes fonctions d'administrateur délégué du groupe Ardentia", a-t-il donc annoncé vendredi.

Stéphane Moreau était notamment pointé du doigt, ces derniers jours, pour être à la fois à la tête de Nethys et administrateur délégué d'Ardentia ainsi que d'Ardentia Tech, des sociétés créées récemment par l'homme d'affaire liégeois François Fornieri, patron de Mithra et par ailleurs administrateur de Nethys.

Après avoir quitté l'entreprise - un départ réclamé avec force par le monde politique wallon depuis plusieurs années et finalement confirmé par le conseil d'administration de Nethys en début de semaine - il était prévu que M. Moreau dirige les deux sociétés, l'une (Ardentia) ayant acquis Elicio aux côtés de l'entreprise John Cockerill (ex-CMI) et l'autre (Ardentia Tech) s'étant emparée de Win.

Mais l'actualité des derniers jours a visiblement chamboulé les plans du duo, conduisant Stéphane Moreau à annoncer son pas de côté alors que les accords de cession ne sont pas encore finalisés. Reste à voir le rôle qu'il tiendra en tant que consultant.