Neuf banques alertées sur leurs investissements dans des sociétés potentiellement coupables de "violations des droits de l’homme" Entreprises & Start-up Arnaud Vaulerin pour Libération

© Belga Image

BankTrack et Justice for Myanmar sont parvenus à identifier des établissements et à établir que ces neuf banques géraient collectivement plus de 24,4 milliards de dollars en actions dans 18 sociétés d’Etat ou directement liées au régime militaire. Dans cette liste figurent en tête les japonais Mitsubishi UFJ Financial Group et Sumitomo Mitsui Financial Group, puis les groupes américains JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America et Wells Fargo, les suisses UBS et Crédit suisse et le français BNP Paribas. Cette dernière avait déjà été accusée de «complicité» avec la junte birmane en 2010 lors de la publication d’un rapport de l’ONG Earth Rights international. BNP Paribas avait été agent payeur de Total pour ses projets en Birmanie jusqu’en 2008, date à laquelle la banque avait mis fin à ce rôle, comme elle l’avait indiqué à Libération à l’époque.