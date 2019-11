NewB, le projet de banque éthique et durable, devait collecter 30 millions d’euros avant ce soir minuit, tant auprès du public que de différents acteurs institutionnels.

"Nous avons actuellement sur le compte en banque 27 millions d'euros et nous avons atteint depuis ce midi 30 millions d'euros de souscription", explique le président de NewB, Bernard Bayot. Ce montant est le résultat des investissements de 55.000 souscripteurs.

Une mobilisation citoyenne indéniable, soutenue par d'importants investissements notamment publics (la région bruxelloise y injecte 400.000 euros, la Wallonie un million en deux tranches) aura permis d'atteindre le cap fatidique.

Pari réussi donc pour la coopérative belge, qui voit son capital augmenter d'heure en heure. Un effet boule de neige, très fréquent dans ce genre d'appel d'offres, est constaté dans les souscriptions journalières. "Hier en comparaison à avant-hier, c'est plus 70%. Et par rapport aux jours précédents : +50%".

L'âge le plus représenté parmi les investisseurs est 29 ans.

Le président a annoncé la prolongation de sa campagne de capitalisation jusqu'au 4 décembre prochain, à Belga. Celle-ci pourrait prendre fin plus rapidement, si la coopérative atteint la somme de 35 millions d'euros, le nouvel objectif affiché par NewB.

"L'aboutissement d'un projet tel que NewB confirme deux tendances sociétales dans lesquelles nous nous inscrivons totalement : le financement participatif et la volonté des Belges de participer au développement des projets durables, éthiques et innovants. Les citoyens veulent participer au changement et le font en dehors des manifestations dans la rue", réagit Pierre-Yves Pirlot co-fondateur de Ecco Nova, une startup spécialisée dans le crowdlending des projets immobiliers durables et innovants, qui viennent de lever la semaine dernière 2 millions d'euros via leur plateforme.