En débat au Cercle du Lac avec l'ancien poil à gratter du monde bancaire traditionnel Yves Delacollette, Tom Olinger, CEO de NewB, a précisé les contours du projet de la future (?) banque éthique.

Les road-shows et autres campagnes sur les réseaux ont permis une mobilisation inédite autour du projet NewB, en gestation depuis des années. Après avoir recueilli largement plus que les 30 millions d'euros requis par la Banque nationale de Belgique (BNB) - il y a 35 millions d'euros au compteur -, la banque centrée sur l'économie durable et éthique attend maintenant le feu vert de la Banque centrale européenne (BCE).