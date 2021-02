Nivelinvest se réinvente et devient Invest.BW.

Nivelinvest, partenaire de référence pour les entreprises du Brabant Wallon change de nom. Invest.BW annonce également l’arrivée d’un nouveau directeur général en la personne de Xavier Bocquet, qui dirigera l’invest à partir de la mi-avril. Celui-ci remplace Pierre Mottet qui assurait un intérim depuis bientôt deux ans et qui reprend donc sa place d'administrateur.

L'entreprise annonce également une nouvelle stratégie avec trois domaines prioritaires : le digital, l’économie de la transition et les applications médicales.

Invest.BW souhaite augmenter ses leviers d’actions en renforçant son équipe, ses moyens financiers et en impliquant davantage les entrepreneurs du Brabant Wallon. Tout ceci dans le but accroître les moyens d’investissements et le soutien aux PME de la province.