Nivelinvest recrute un patron, ouvre son capital et devient... Invest BW Entreprises & Start-up Pierre-François Lovens

© D. R. Pierre Mottet (à gauche) qui assurait un intérim depuis bientôt deux ans, est remplacé par Xavier Bocquet (à droite).

Tout en restant généraliste et en répondant présent pour toutes les PME, start-up et scale-up du Brabant wallon, Invest BW a aussi décidé de soutenir "de façon proactive" trois domaines prioritaires (avec un apport en capital pouvant aller jusqu’à 2,5 millions d’euros) : le digital, les applications médicales et l’économie de la transition. L’ambition, ajoute Pierre Mottet, cofondateur et président d’IBA, est de "mettre les bouchées doubles" en intensifiant les interventions financières. "L’objectif est de doubler le nombre d’entreprises dans lesquelles nous intervenons"