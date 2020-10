Le producteur norvégien d'énergie solaire Scatec Solar a annoncé vendredi le rachat pour 1,17 milliard de dollars de son compatriote, SN Power, un groupe 100% public spécialisé dans l'hydroélectrique, pour créer un poids lourd des énergies renouvelables.

"L'hydroélectrique et le photovoltaïque sont des technologies complémentaires qui offrent des opportunités de nouveaux projets, par exemple des panneaux solaires flottant sur des réservoirs de barrages", a fait valoir le directeur général de Scatec Solar, Raymond Carlsen, dans un communiqué.

Le groupe, qui a signé un accord contraignant avec le fonds étatique d'investissement dans les pays en développement Norfund, actuellement propriétaire de SN Power, dit vouloir devenir un acteur multicartes, présent dans le solaire, l'hydroélectrique, l'éolien et le stockage d'électricité.

Après le rachat, il sera implanté dans 14 pays, y compris des marchés en expansion en Asie du Sud-Est et l'Afrique subsaharienne, et affichera une capacité de production de 3,3 GW avec ses unités existantes et celles en cours de construction.

Pour refléter la diversité de ses activités, Scatec Solar dit vouloir changer son nom et devenir Scatec.

L'opération devrait être bouclée au premier semestre 2021.