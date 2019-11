Le géant des fruits et légumes Greenyard a enregistré un semestre encourageant, salué par les marchés puisque l'action a progressé de plus de 20% à la Bourse de Bruxelles.

L'entreprise n'envisage plus d'augmentation de capital ni de vente de ses activités de produits en conserve, a-t-elle fait savoir lundi en marge de la présentation de ses résultats.

"Nous avons bataillé dur", a commenté le CEO Hein Deprez. Greenyard, qui avait entamé un plan de transformation pour redimensionner ses coûts et améliorer ses marges, se félicite d'un rétablissement plus rapide qu'escompté lors du dernier semestre. Le chiffre d'affaires s'est ainsi stabilisé à 1,97 milliard d'euros et l'ebitda ajusté a progressé de 15% à 47,6 millions d'euros. La perte nette sur les six mois est de 44,9 millions d'euros, soit 23 de moins que sur la même période l'année précédente. Le cours de l'action a bondi ce lundi matin, puisqu'elle prenait 20% à l'ouverture. Le groupe renonce d'ailleurs à recourir à une augmentation de capital, qui ne serait plus nécessaire.

L'entreprise de Wavre-Sainte-Catherine (Anvers) table désormais sur un ebitda ajusté annuel compris entre 88 et 93 millions d'euros, au-delà des prévisions des analystes.

Leader mondial en fruits et légumes frais, préparés et surgelés, le groupe fournit la plupart des grandes chaînes de supermarchés en Europe. La concurrence en hausse, la sécheresse de l'été 2018 et la contamination à la listeria dans une usine hongroise ont récemment pesé sur ses résultats et creusé sa dette. Ce qui a poussé Greenyard à lancer un grand plan de transformation prévoyant une augmentation de capital et la vente de sa division de conserves "Prepared".

Ces plans sont désormais abandonnés, le redressement permettant à l'entreprise de disposer de davantage de marge de ses créanciers.