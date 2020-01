L’année 2019 à peine dans le rétroviseur, la Belgique aura les yeux rivés sur ses sportifs avec d’autant plus d’acuité que 2020 sera une année olympique, à Tokyo (24 juillet-9 août). À l’heure où le sport belge - collectif, le plus souvent - truste le faîte de nombreux classements internationaux, du basket-ball au hockey, en passant, entre autres, par le football, l’athlétisme et le volley-ball - l’opportunité était belle de sonder le patron du COIB, Philippe Vander Putten.