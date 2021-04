Selon les informations de La DH, le Comité de concertation s'est accordé sur une heure de fermeture des terrasses à 22h avec une limitation de 4 personnes maximum par table, à moins que votre foyer compte davantage de personne.

"Si le comité de concertation applique un nombre global sur la terrasse, alors on n'ouvre pas", explique Fabian Hermans (fédération de l'Horeca bruxellois). "50 personnes pour les grosses écuries bruxelloises, ce n'est tout simplement pas rentable."

Ce chiffre de 50 personnes est évoqué dans le cadre du plan plein air. "On préfère rester fermer que d'ouvrir avec toutes ces conditions", explique-t-il. "Si le gouvernement veut qu'on sorte des problèmes dans lequel on est, il faut qu'on soit rentable. Nous ne sommes pas une oeuvre de charité."

Pour rappel, bars et restaurant sont censées pouvoir rouvrir leurs terrasses le 8 mai, à condition que le taux de vaccination atteigne 70% des plus de 65 ans et un nombre de lits de soins intensifs en baisse. Le participants au Codeco sont en train de discuter des modalités de cette réouverture.