Le directeur du management de McDonald's Belgique Stephan De Brouwer partira à la retraite ce 31 mars. Il avait rejoint l'entreprise en 1994 en tant qu'ingénieur en construction, et au final permis de doubler le nombre de restaurants de l’enseigne dont il avait la direction depuis 2008. En collaboration avec 24 franchisés, il a mis en œuvre un plan d'expansion à travers diverses nouvelles plateformes, telles que les commandes sur mesure, le service à table et le McDelivery, qui sont désormais proposées dans plus de 45 restaurants.

Stephan De Brouwer passera le flambeau à son successeur Stijn Heytens le 1er avril 2021. Actuellement responsable du marketing pour McDonald’s Suisse, Stijn Heytens est titulaire d'un master belge en sciences de la communication et en gestion du marketing. Il a rejoint McDonald's Belgique en 2004, après avoir travaillé pour Sarah Lee Foods, fabricant de produits alimentaires.

Stijn Heytens a quitté McDonald's pour cinq ans en 2010 lorsqu'il a rejoint la société cotée en bourse aux États-Unis, Mohawk Industries Inc, en tant que Global marketing director. Il a ensuite retrouvé McDonald's Belgique à la supervision de la communication, de l'informatique, du digital et du marketing. Il fut alors responsable du McDelivery ainsi que du lancement de nouvelles applications de fidélité et de CRM.

L’été dernier, il a rejoint l’équipe de McDonald’s Suisse dans le cadre de la gestion de la crise liée à l'épidémie de Covid-19. Enfin, Stijn Heytens a mis en place de nouvelles plateformes telles que MyOrder et MyMcDonald's pour améliorer les canaux numériques et fidéliser les clients.