Une nouvelle étape vient d'être franchie dans l'évolution de la plate-forme Doccle. La fintech Isabel Group vient d'annoncer son entrée au capital de l'entreprise, à hauteur de 50 % des parts, et formera un tandem avec Telenet qui possède les autres 50 %.

"Doccle est la plus grande plateforme pour l’administration numérique en Belgique. La plateforme a été constituée comme start-up indépendante en 2012 par Telenet, Acerta et le Fonds national d’entraide (la MC) en vue de regrouper leur administration numérique. Plus de 2,2 millions de Belges reçoivent, gèrent et conservent plus de 125 millions de documents par an sur Doccle", précise le communiqué de presse. "Doccle est prête pour une nouvelle phase de développement visant à organiser encore davantage la numérisation de l’administration des ménages et des indépendants, notamment en intégrant à la plateforme des applications numériques innovantes, telles que l’automatisation des flux de facturation et la fourniture d’informations et d’actions relatives aux documents."

Élargir les services proposés aux clients

Déjà propriétaire de la plate-forme Zoomit (service de réception de factures et de fiches de paie en ligne), Isabel Group étend ainsi la gamme de ses services dans le domaine. "Outre notre contribution au profit des entreprises, nous considérons la numérisation des ménages belges comme faisant également partie de notre rôle social. Cela a déjà donné lieu, précédemment, à des produits comme Zoomit et à des initiatives comme Digicrowd. Notre engagement dans Doccle doit offrir aux utilisateurs finaux ainsi qu’aux partenaires de nouvelles possibilités sur le plan de l’automatisation intelligente", se félicitait son CEO Jean de Crane.

L'arrivée de ce nouveau partenaire ne changera rien aux accords actuels du groupe, rassure Doccle, qui n'oublie pas que ce développement a été rendu possible par ses investisseurs historiques. "Nous sommes convaincus que l’arrivée d’Isabel Group est une bonne chose pour l’avenir de Doccle. Nous voulons, à cette même occasion, remercier Acerta et la MC, cofondatrices de l'entreprise. Grâce à elles et à Telenet, Doccle a pris un excellent départ", insistait son CEO Bram Lerouge.

Aucun détail quant au prix et aux modalités de cette transaction n'a été communiqué. L’acquisition des actions par Isabel Group est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence.