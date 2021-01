Alstom a nommé le Français Flavien Gradisnik en tant que nouveau directeur général de son site de Charleroi, a annoncé la société française spécialisée dans le secteur des transports, se félicitant que les installations hennuyères poursuivent la croissance de leurs activités. Elle recherche dès lors près de 80 collaborateurs.

Flavien Gradisnik, qui dirigera aussi les activités de signalisation de l'entreprise pour le Benelux, est en poste depuis le 4 janvier. Ingénieur électricien, il a occupé différents postes chez Alstom depuis plus de 25 ans, notamment à Charleroi pour les systèmes de traction, puis pour cette même activité au niveau mondial. Il a récemment été en charge pendant plus de quatre ans du projet de l'extension du métro de Dubai, mis en service le 1er janvier dernier.

Le centre de Charleroi poursuit sa croissance

Le site d'Alstom à Charleroi emploie plus de 1 250 personnes, dont près de 500 ingénieurs. Il fait aussi figure de centre d'excellence pour le groupe français pour les systèmes de traction et auxiliaire et pour les solutions de signalisation. Les opérations de maintenance viennent compléter ces deux activités.

Ces trois dernières années, le site a connu un fort développement, nécessitant le recrutement de près de 400 personnes. Alstom recherche actuellement encore près de 80 collaborateurs avec des profils d'ingénieurs et de techniciens.

Au niveau des projets pour la Belgique, les équipes travaillent notamment sur la rénovation des 49 tramways de Charleroi, la livraison de 90 voitures pilotes M7 pour la SNCB ou l'implémentation des loges de signalisation sur le réseau d'Infrabel.