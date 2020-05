Julie Fernandez-Fernandez et Bernard Thiry ont reçu le fiat de la FSMA à condition de suivre une formation. Aucun des deux n'a les compétences requises pour décrocher la présidence.

Qui va présider Ogeo Fund, un des plus gros fonds de pension de Belgique dont la principale société d’affiliation est Enodia (ex-Publifin) ? La Libre révélait il y a quelque temps qu’un duel se profilait entre Julie Fernandez-Fernandez, la présidente d’Enodia et Bernard Thiry, l’ex-patron d’Ethias devenu manager de crise de Nethys. Quelques mois plus tard, on ne sait toujours pas qui va reprendre la présidence occupée par Pol Heyse, lequel avait dû démissionner de ce poste et d’autres fonctions dans la foulée de l’affaire Nethys. Mais il se pourrait que ce ne soit pas un des deux noms cités, aucun des deux n’ayant le profil adéquat.