iPhone 11, 11 Pro et 11 Max sont au programme de la soirée. De même qu'une nouvelle Apple Watch, plus de détails sur Apple TV+ et peut-être un One More Thing... La keynote d'Apple en direct vidéo et décryptée au fil de la soirée, c'est par ici

Les projecteurs sont tournés vers Cupertino, où, en direct de l'Apple Campus, Apple présente ce mardi soir sa collection automne-hiver 2019 en matière d'iPhone. Au menu ? Trois nouveau modèles devraient être dévoilés : un iPhone 11, un iPhone 11 Pro et un iPhone 11 Pro Max . Dénominations encore à confirmer.

Principale innovation : la présence d'un triple capteur photo dorsal sur au moins une des déclinaisons du smartphone pommé. Une nouveauté pour Apple, aucunement pour le secteur : la concurrence asiatique propose un triple capteur photo depuis plus de deux ans, et fait monter les enchères jusqu'à quatre objectifs travaillant de concert sur la coque arrière de certains de ses derniers modèles.

Ce sont, il est vrai, davantage des iPhone de transition que de rupture que l'on attend ce soir... Le tout dans un contexte où la hype iPhonienne est redescendue et où les ventes n'affichent plus leur allant d'il y a quelques années.

En tout cas, Tim Cook, lui, est prêt depuis ce matin :

> 19h03 : C'est parti, Tim Cook est sur scène, fier de créer "des produits au service de l'humanité". Choix surprenant : c'est Apple Arcade, le service de jeu vidéo par abonnement d'Apple qui ouvre le bal. Avec la présence de l'éditeur triple A Konami, venu présenter une version modernisée du célèbre Frogger. Démo à l'appui.

> 19h12 : Apple Arcade sera disponible le 19 septembre dans plus de 150 pays. Tarif menusel : 4,99 € par mois, avec un premier mois gratuit.

> 19h15 : On passe à Apple TV+, le "Netflix d'Apple" - pour vite le dire. Les contenus maison (produits par Apple) sont présentés, comme la première bande-annonce de "See", avec Jason - Khal Drogo/Aquaman - Momoa.

> 19h19 : Apple TV+, le Netflix pommé, sera disponible dans plus de 100 pays le 1er novembre pour 4,99 dollars (donc, très certainement 4,99 euros) par mois. Donc à une date antérieure à Disney+ et à un tarif plutôt agressif. D'autant plus que chaque iPhone ou iPad acheté offira un an d'accès gratuit à la plate forme vidéo de streaming !

> 19h23 : On enchaîne avec... un nouvel iPad ! Il tourne sous iPadOS, un iOS optimisé pour approcher davantage la tablette tactile de ce qu'un ordinateur peut fournir comme expérience. Le nouvel iPad sortira dès le 30 septembre, et sera accessible à partir de 329 dollars. © THE VERGE

> 19h29 : On passe à l'Apple Watch, dont une itération "Series 5" était bien attendue. Petite vidéo inspirante dont Apple à le secret pour revenir sur l'historique d'un produit. L'accent est fortement mis, comme souvent lorsqu'il est question de la montre connectée d'Apple, sur la santé. © THE VERGE

> 19h36 : Et voici l'Apple Watch Series 5. Elle embarque notamment un écran Retina Display "Always On", qui restera donc tout le temps allumé. Pas de changement majeur en termes de design ou de form-factor, mais l'Apple Watch Serie 5 embarque une boussole ainsi que, sur les modèle pourvus d'une connexion cellulaire, d'une fonctionnalité "Emergency Call" qui permet de prévenir les secours. © THE VERGE

> 19h43 : Cette Watch 5, qui ne change donc que par touchettes extrêmement légères, sera mise en vente à partir de 399 dollars. Un modèle en céramique est bien de la partie. La vraie info réside sans doute dans la baisse de prix de la Series 3, qui passe à 199 $. Si cela, à l'échelle d'Apple, n'est pas un prix d'appel... © THE VERGE

> 19h49 : On attaque les iPhone ! L'iPhone 11 est officiel. Le successeur du XR, qui est proposé dans de nouveaux coloris, embarque le nouveau module photo dorsal au design déjà très... discuté sur les réseaux. © THE VERGE

> 19h52 : Cet iPhone 11, modèle le plus accessible de la gamme donc, reste sur une dalle liquid retina qui s'étend sur 6,1 pouces. L'approche photo a été revue profondément, et permet notamment d'intégrer un mode Nuit digne de ce nom. 4K à 60 FPS, slo-mo, stabilisation améliorée : la partie vidéo est également revue. "La meilleure qualité vidéo dans un smartphone", scande Apple. La caméra frontale embarque un capteur à 12 Mégapixels. © THE VERGE

> 19h57 : C'est de bonne guerre, le petit jeu des benchmarks face aux rivaux. Ici, il est question du processeur graphique. Cela ne grandit personne, mais tout le monde le fait... © THE VERGE

> 20h05 : L'iPhone 11 disposera d'une autonomie une heure plus élevée que celle de l'iPhone XR (qui est, sans doute, le plus endurant des iPhone).

> 20h08 : Les prix sont connus : l'iPhone 11 sera disponible à 699 dollars (aux USA). Donc, en logique de conversion Apple, certainement 729 (au minimum) ou 749 euros en Belgique. © THE VERGE

> 20h11 ; On passe à la suite, tout en restant au chapitre iPhone. Place à l'iPhone 11 Pro ! Le premier iPhone à porter ce nom, donc. Il vient en deux tailles d'écran différentes (les mêmes que les XS et XS Max). Un nouveau coloris, "Midnight Green", est officiel. © THE VERGE