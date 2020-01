Avec des ventes franchissant la barre des 50 milliards d'euros, le géant mondial du luxe LVMH a connu une nouvelle année record en 2019 et entend "poursuivre sa dynamique de croissance" en 2020 tout en affichant comme à son habitude "une confiance prudente".

Au cours de son exercice annuel, le groupe du milliardaire français Bernard Arnault a vu son chiffre d'affaires s'établir à 53,7 milliards d'euros, soit une progression de 15%, selon un communiqué publié mardi. Et le bénéfice net a atteint 7,17 milliards d'euros, soit une croissance de 13%. "LVMH réalise une nouvelle année record tant au niveau des ventes que des résultats", s'est félicité Bernard Arnault, cité dans le communiqué.

"Dans une économie porteuse mais incertaine, nous demeurerons vigilants et concentrés sur nos objectifs de progrès. Nous pouvons compter sur la puissance de nos marques et sur l'agilité de nos équipes pour renforcer encore en 2020 notre avance dans l'univers des produits de haute qualité." LVMH souligne que l'Europe et les États-Unis "connaissent une bonne progression sur l'année, tout comme l'Asie malgré un contexte difficile à Hong Kong sur la seconde partie de 2019".

Le géant du luxe reste porté par sa division phare Mode et Maroquinerie - et son mastodonte Louis Vuitton - dont les ventes ont bondi de 17% pour atteindre 22,2 milliards d'euros l'an dernier.