Vingt-six ans après leurs débuts en Baie de Somme, les actionnaires de Nouvelle Hôtellerie ouvrent un hôtel en Belgique.

Et de trois ! Les Tourelles, Plein Ciel et maintenant Les Sorbiers. Le premier au Crotoy en Baie de Somme, en France. Le deuxième près de Champéry en Suisse et le troisième, et sûrement pas le dernier, qui ouvre ses portes ce samedi… en Belgique dans un domaine de 17 ha en bord de Meuse, à Hastière. Une Belgique fort prisée en ces temps de crise sanitaire…