Air Belgium lancera une nouvelle ligne directe vers l'île Maurice à partir de la mi-décembre depuis Brussels Airport, a annoncé lundi la compagnie aérienne belge, déjà active depuis Charleroi pour ses liaisons vers la Martinique et la Guadeloupe.

Elle ambitionne ensuite de se déployer vers les Antilles néerlandaises et les Etats-Unis dans le courant 2021. Air Belgium reprendra, dès le 15 juillet, ses vols vers la Martinique et la Guadeloupe, une desserte qui a connu un démarrage "très encourageant" depuis début décembre avant d'être brutalement stoppée par la crise du coronavirus et qui a répondu à une attente "bien réelle" du marché, note la compagnie.

Le chiffre d'affaires était d'ailleurs en hausse de 50% au premier trimestre 2020 par rapport à la même période en 2019. Les trois autres trimestres devraient par contre être sévèrement touchés par les suites du Covid-19, anticipe-t-elle.

La situation n'est pas dramatique pour autant pour Air Belgium, qui emploie plus de 350 personnes. La compagnie est en effet parvenue à enregistrer des revenus de 10,5 millions d'euros sur les mois d'avril et mai grâce aux vols cargo et de rapatriement qu'elle a opérés.

L'entreprise a, par ailleurs, clôturé l'année 2019 sur un chiffre d'affaires de 62,5 millions d'euros et un bénéfice avant impôt de 5,6 millions d'euros.

Elle a récemment signé un accord commercial avec Air Caraïbes permettant à ses clients des connexions vers les îles de Sainte-Lucie et Saint-Martin. Fin de l'année, elle desservira l'île Maurice deux fois par semaine depuis Zaventem, une destination qui attire chaque année de nombreux touristes belges, affirme la compagnie.

La saison aéronautique d'hiver 2021 devrait ensuite être marquée par une première ligne vers le continent africain. "Mais aucune des destinations aujourd'hui assurées par Brussels Airlines", assure Air Belgium.