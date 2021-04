Le ministre du Commerce David Clark a indiqué qu'en vertu de cette loi, les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés d'investissement auront pour obligation de faire état des conséquences de leurs placements sur le changement climatique.

"Etre le premier pays au monde à introduire une telle loi signifie que nous avons l'occasion de faire preuve d'un réel leadership et d'ouvrir la voie à d'autres pays pour rendre obligatoire la publication d'informations en matière de climat", a-t-il déclaré.

Réduire les émissions de carbone

M. Clark a précisé que ce texte obligera les institutions financières à tenir compte de l'impact réel de leurs investissements sur le climat et permettra à la population de les évaluer. "Il est important que chaque secteur de l'économie néo-zélandaise nous aide à réduire les émissions de carbone et à faire la transition vers un avenir à plus faible émission", a-t-il déclaré.

La loi a été présentée lundi et si elle est adoptée, faire un rapport en matière climatique sera obligatoire d'ici 2023.

La Première ministre Jacinda Ardern s'est engagée à ce que la Nouvelle-Zélande atteigne un objectif de neutralité carbone pour 2050 et produise toute son énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2035.