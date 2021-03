Selon le syndicat socialiste FGTB Chimie, qui organise une série de réunions du personnel sur les deux sites de GlaxoSmithKline (GSK) à Wavre et à Rixensart ce mardi, d'autres activités vont être délocalisées, suite à une restructuration l'année dernière.

Le syndicat a également dénoncé l'attribution de contrats à durée indéterminée. "Cela se fait sur la base de critères peu clairs", expose le FGTB Chimie. Une première réunion du personnel a eu lieu à 9 heures sur le parking de GSK à Wavre. Ensuite, le syndicat doit se rendre à Rixensart pour une réunion du personnel à 10h30.

Déjà 386 pertes d'emplois en 2020

GSK, le plus grand employeur privé de Wallonie avec plus de 9 000 employés l'année dernière, avait déjà annoncé en 2020 une restructuration qui s'était soldée par 386 pertes d'emplois. "Alors que ce plan n'est pas encore finalisé, la direction annonce la prochaine délocalisation de plusieurs départements et produits, comme la production du vaccin contre la malaria et de l'antigène contre l'hépatite B, le fleuron de GSK", peut-on lire dans un communiqué de presse du syndicat. "Nous sommes loin d'être confiants quant à l'avenir du personnel de Wavre et de Rixensart".

En outre, le syndicat n'est pas satisfait de l'attribution peu claire des contrats à durée indéterminée. La marge de négociation limitée (au niveau interprofessionnel) de 0,4 % d'augmentation suscite également l'insatisfaction, "alors que la concertation sociale au sein de l'entreprise se détériore de plus en plus".