Novable, le "match maker" des grandes entreprises et des start-up, prend son envol Entreprises & Start-up Pierre-François Lovens

© Novable Laurent Kinet a créé, avec Novable, un outil pour dénicher les start-up pertinentes.

La start-up, basée à Bruxelles, a développé un moteur de recherche de start-up technologiques innovantes alimenté par des algorithmes d’intelligence artificielle (IA). La technologie, baptisée “DeepMatching”, se compose à la fois de traitement automatique du langage et d’apprentissage automatique. “Nos algorithmes sont capables de comprendre un briefing stratégique rédigé par une entreprise et d’identifier, en quelques secondes, les start-up les plus pertinentes au regard de ce briefing”, précise Laurent Kinet. Le client obtient un classement des start-up correspondant le mieux à ses besoins et lui évite, par la même occasion, de longues heures d’analyse de mauvais candidats.