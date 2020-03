Viva Technology, qui est devenu le plus grand événement start-up et tech d’ Europe (avec plus de 124 000 visiteurs réunis, en juin 2019, à Paris pour sa quatrième édition), vient de rendre public les résultats de son premier “Top 100 Scaleups”. Il s'agit d'une liste de 100 scaleups considérées comme les plus prometteuses en Europe (incluant Royaume-Uni et Israël), c'est-à-dire des entreprises "à fort potentiel, légitimes à devenir prochainement des futures licornes, avec une valorisation égale ou supérieure à 1 milliard d'euros", précisent les auteurs de ce nouveau classement.