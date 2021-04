On reproche parfois aux fonds d’investissement à impact d’être davantage dans le registre du marketing que dans celui de la volonté réelle d’apporter une contribution positive, à travers leurs investissements dans des entreprises, à l’un ou l’autre des 17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés en 2017 par les Nations unies. Pour démontrer tout le sérieux et la sincérité de leur stratégie, les gestionnaires du fonds Inventures II ont décidé de rendre public, pour la toute première fois, l’Impact Report des entreprises qui font partie du portefeuille. “Nous le ferons désormais tous les ans, explique Olivier de Duve, cofondateur et CEO chez Inventures Investment Partners.