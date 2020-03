"On fait face à une explosion de certificats médicaux", lance Olivier de Wasseige, patron des patrons wallons. La priorité des entreprises est naturellement la protection des collaborateurs, mais il faut parallèlement que l'on puisse continuer à fonctionner, que les chaînes de production et d'approvisionnement ne soient pas rompues, certainement dans les biens de nécessité", explique le CEO de l'Union wallonne des entreprises (UWE).

Dans un contexte de plus en plus lourd, où les rumeurs d'un confinement plus strict circulent, Olivier de Wasseige en appelle "au sens civique, voire à l'éthique de tout un chacun. Nous devons tous nous serrer les coudes. C'est ensemble qu'on sortira de cette crise, sanitaire avant tout, car c'est de cette manière qu'on limitera le plus l'impact économique important que la crise du coronavirus provoquera immanquablement".