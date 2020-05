Olivier de Wasseige (UWE) : "Un plan de relance, oui! Mais national, pas seulement régional..." © BELGA Entreprises & Start-up François Mathieu

On connaît Olivier de Wasseige, l’administrateur délégué de l’Union wallonne des entreprises (UWE): pas du genre “rentre dedans”. Sous-pesant d’habitude chacun de ses mots, le patron des patrons wallons se lâche. Et tant pis si ça fâche: avec la crise, nécessité fait loi. Selon lui, "sur la réouverture des écoles, sur le dépistage, sur la gestion des masques, sur le traçage, on a constaté que chaque Région jouait cavalier seul. Nos institutions ne fonctionnent pas, c’est l’un des principaux enseignements de cette crise. Mais même si les flammes sont moins hautes, la maison brûle toujours. Dans ce contexte, un plan de relance fédéral, coordonné avec les Régions, est crucial."