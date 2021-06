© D.R.

Seule une entreprise sur quatre considère les formations comme essentielles, selon une étude récente du spécialiste du recrutement PageGroup. Or, le besoin de former ses collaborateurs est fondamental pour ne pas rater le train de l’innovation et anticiper les skills des métiers du futur. Selon le World Economic Forum, d’ici 2025 déjà, 50 % des employés devront se reformer. "La formation est aussi cruciale pour assurer l’employabilité des individus", note Olivier Dufour directeur exécutif de Page Personnel Belgique.