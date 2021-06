Olivier Goris (51 ans) quitte la VRT, où il était responsable du réseau des chaînes de télévision Eén et Canvas, et passe chez Telenet en septembre. Il y coordonnera et dirigera toutes les activités liées au sport, selon l'entreprise de médias et de télécommunications. Goris était directeur net d'Eén depuis juin 2014, et a également repris Canvas en 2018. Avant cela, il a été pendant des années directeur des programmes de la maison de production Woestijnvis, qui a depuis été rachetée par Telenet.

Chez Telenet, Goris dirigera tous les programmes sportifs. Telenet a récemment lancé une nouvelle chaîne sportive, Play Sports Open, pour tous ses clients et propose également une offre sportive "premium" payante. Telenet possède également les chaînes Play4, Play5, Play6 et Play7. En faisant en sorte que toutes ces chaînes travaillent plus étroitement ensemble, Telenet veut faire vivre l'expérience sportive "mieux, plus largement et plus intensément".

"Olivier est toujours resté un passionné de sport et peut maintenant faire ce qu'il fait le mieux au sein de notre grand groupe : jeter des ponts créatifs entre les différentes parties impliquées dans le sport au sein de Telenet et mettre de l'huile dans notre machine sportive avec pour objectif de déployer de manière optimale nos investissements dans le contenu sportif, à travers le groupe ", a déclaré Dieter Nieuwdorp, responsable des clients résidentiels chez Telenet.

La VRT n'a pas encore nommé le remplaçant de Goris. Pour l'instant, le directeur du contenu, Ricus Jansegers, reprendra ses tâches, déclare Bob Vermeir, porte-parole de la VRT. M. Jansegers ne travaille pour le radiodiffuseur public que depuis quelques mois, mais avant cela, il était directeur des programmes chez DPG Media (VTM). Le programme d'automne a déjà été préparé. "Nous avons une bonne équipe qui peut travailler en parfaite harmonie", déclare M. Vermeir.