Le premier fabricant mondial de smartphones, Samsung présente son dernier fleuron : le Galaxy Note 10. Nouveauté cette année, la version "business" est déclinée en deux versions au taille d’écran différente.

Le Note 10 avec une diagonale d’écran de 16 cm et le Note 10+ avec une diagonale de plus de 17 cm . Cela fait de ce téléphone le plus grand des smartphones de la famille Galaxy. Mis côte à côte, la différence saute aux yeux, alors que le Note 10+ n’est que de 5,4 mm plus larges et 11,3 mm plus haut. Ce qui n’est pas énorme.

Cette déclinaison répond à la demande de la clientèle qui désirait une version plus petite de ce téléphone. En effet, les smartphones avec un stylet ne sont pas nombreux sur le marché. Ses fonctionnalités ont été étendues. Maintenant, en plus de prendre une photo ou faire défiler les diapos d’une présentation, ont été ajouté dans l’application "Caméra": le changement de mode, le passage de la caméra frontale à la dorsale; pour l’application "Galerie": de faire défiler les photos ou de zoomer, et ceci par de simple mouvement du stylet.

Le Note 10+ compte une quatrième caméra pour modifier la profondeur de champ en mode vidéo. Elle ajoute aussi des fonctionnalités de modélisation 3D et de réalité augmentée à l'appareil.

Note 10+ © Samsung Les trois capteurs arrière couvrent des angles de 123°, 77° et 45°. Il n’y a pas de téléobjectif optique comme sur le P30 pro de chez son principal concurrent Huawei.

Le nombre de mégapixels des capteurs reste très raisonnable avec respectivement 16 et 12. Le capteur frontal est à 10 mégapixels. Manifestement, Samsung a choisi de ne pas faire la course au nombre de pixels comme son principal concurrent.

Outre la taille de l’écran, la résolution diffère entre les deux appareils. Celle du Note 10+ est inférieure au Note 10+ avec 2280X1080 pixels contre 3040X1440. La batterie a également une capacité inférieure à 3500 mA h contre 4300 mA h.

Note 10 © Samsung Le modèle Note 10 (version 4G) aura 8GO de RAM et une mémoire de stockage limitée à 256 GO. Par contre, son grand frère disposera de 12 GO de RAM et de 256 ou 512 GO de stockage, mais également la possibilité d’installer une carte mémoire externe supplémentaire d’une capacité jusqu’à 1To.

La version 5G de l’appareil existe déjà, mais sa mise à disposition dépendra des opérateurs téléphoniques nationaux. Peu de chance, dès lors, que ce sera le cas de notre pays, étant donné que notre réseau 5G est inexistant.

Avec ces deux nouveaux modèles, Samsung présente une évolution intéressante de son téléphone destiné au monde des affaires, mais présente peu de nouveautés technologiques par rapport à une forte concurrence. Pas sûr que cela sera suffisant pour maintenir les clients chez le fabricant coréen.



Note 10 © Samsung Le téléphone peut déjà être précommandé. Il sera disponible en magasin à partir du 23 août.

Le Galaxy Note10 avec 8GO RAM/256GO s’affiche à un prix recommandé de 949 euros. Un prix à comparer avec celui du Galaxy S10 (128 Go) facturé à 899 € qui possède un écran avec plus de pixels et la possibilité d'étendre la mémoire de stockage via une carte externe, mais sans stylet.

Le Galaxy Note10+ est disponible dans la version avec 12GO RAM/256GO à un prix de 1099 euros, alors que la version avec 12GO RAM/512GO coûte 1199 euros.