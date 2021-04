Libre Eco week-end | La start-up de la semaine

Depuis sa création en 2016, la start-up Opal Solutions a un seul et même leitmotiv : rendre du temps au personnel infirmier pour s’occuper des patients. Ce personnel, dont de nombreux Belges applaudirent le courage lors du premier confinement, passe un tiers de son temps de travail sur des tâches éloignées du patient (comme l’encodage informatique de données diverses). Sachant qu’infirmières et infirmiers représentent près de 50 % du personnel d’un hôpital (ou clinique), on comprend que, si on parvient à alléger leurs tâches administratives au profit des soignants, l’effet de levier peut être très important.

Alors, c’est quoi le remède miracle développé par Opal Solutions, start-up fondée à Louvain-la-Neuve par Xavier Rouby, brillant docteur en physique de l’UCLouvain ? "Quand on veut améliorer une situation", répond ce jeune quadra, "il faut avant tout la mesurer." En l’occurrence, il s’est agi de récolter de la data en milieu hospitalier et de "les mettre en musique" (sic) afin d’aider les services infirmiers à mieux s’organiser et, in fine, à consacrer davantage de leur temps aux patients.

"Nous sommes arrivés sur un terrain relativement vierge en matière de récolte et de traitement de données. En matière d’organisation du travail des infirmiers, tout était à faire. Le logiciel le plus utilisé, jusque-là, était Excel. Il n’était pas rare qu’il faille introduire cinq fois une même donnée", explique Xavier Rouby. Fort de son expérience de data scientist au sein de la start-up Swan Insights, il s’est attelé, avec deux premiers collaborateurs, à bâtir un logiciel adapté aux réalités et aux besoins des infirmiers. Ce travail s’est fait en étroite collaboration avec le CHU Saint-Pierre, à Bruxelles. Opal Solutions a travaillé, plus particulièrement, avec la responsable Données Infirmières de la clinique bruxelloise, Isabelle Fontenelle (laquelle, partie à la retraite en janvier 2020, continue à collaborer avec la start-up néo-louvaniste).

Faire face au présent et prédire l’avenir

Le résultat de cette collaboration a donné naissance à Careboard. Ce logiciel en ligne fournit, sous la forme de tableaux de bord, une aide à la décision pour les responsables des services infirmiers. "Notre approche est innovante en ce sens que nous combinons deux types de données", indique Xavier Rouby. "D’une part, il y a toutes les données formelles que l’on peut trouver au sein des hôpitaux (horaires, congés, charge de travail, etc.) et, d’autre part, les données liées au ressenti du personnel de terrain (enregistrement, sous forme de smileys, du feedback des soignants, NdlR)". Grâce à des algorithmes de machine learning - qui automatisent la récolte, le traitement et l’analyse de toutes ces données -, Opal Solutions fournit, en temps réel, un outil d’aide à la décision qui permet aux responsables des services infirmiers de gérer leurs équipes de façon plus réactive. "L’étape suivante", ajoute M. Rouby, "consiste à anticiper, de manière la plus fiable possible, la charge de travail. Nous sommes d’ailleurs en train de tester un module prévisionnel au sein d’un hôpital." Ce projet est mené en partenariat avec DNAlytics dans le cadre du programme Tremplin IA de Digital Wallonia,

Outre Careboard, Opal Solutions a développé Interneo, qui est un logiciel destiné à faciliter l’organisation et le suivi des stages pour les hôpitaux, les écoles et les étudiants (soins infirmiers et paramédical).

Trois ans après le lancement de la commercialisation de ses logiciels, Opal Solutions a déjà convaincu la grosse majorité des hôpitaux et cliniques bruxellois, ainsi que deux cliniques wallonnes (Saint-Luc à Bouge et Saint-Pierre à Ottignies). Des contacts ont été noués en Flandre et en France. "L’agilité dont nous avons fait preuve dès le début de la pandémie de Covid nous a permis d’asseoir notre expertise et de nous faire connaître plus largement", relève Xavier Rouby. La start-up prépare d’ailleurs une levée de fonds, de l’ordre de 750.000 euros, afin de concrétiser et accompagner les nombreuses marques d’intérêt.

Ce qu'il faut encore savoir

Société: Opal Solutions a été fondée en janvier 2016 par Xavier Rouby.

Investisseurs: fonds propres et Digital Attraxion (Sambrinvest).

Site: https://opalsolutions.be

Particularité: Xavier Rouby a déjà connu le succès avec Swan Insights, une start-up dont il fut l’un des quatre fondateurs et le Chief Technology Officer (CTO) de 2013 à 2016. Swan Insights a été rachetée en 2017 par le groupe Bisnode.