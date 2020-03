Adieu les animaux, Orange Belgium lance un nouveau portefeuille mobile: GO. Moins cher ? Pas vraiment. Plus généreux ? Oui, en data et surtout si vous cumulez les abonnements...

Plus vous êtes de fous, moins vous payerez. Tel est, si on devait résumer , le credo tacite des nouveaux abonnements de l'opérateur Orange, officialisés ce lundi matin. Ils succèdent donc à l'offre très animalière (Colibri, Dauphin, Aigle,...) qui courrait jusqu'ici.

Le résultat ? Un portefeuille mobile "entièrement remanié, baptisé GO, explique Orange. Ce portefeuille GO simplifié ne comprend pas plus de 4 abonnements mobiles à un prix compétitif (10, 20, 30 ou 40 €, NdlR) et offre des volumes de données mobiles encore plus abondants. Orange GO est particulièrement intéressant pour les familles, avec des réductions familiales inédites, sans avoir à partager un forfait de données collectif", ajoute-t-il, ciblant clairement Wigo, de Telenet, qui propose un pack Télécom familial depuis plusieurs années, mais centré sur le principe du pot commun de données où chacun pioche.

Plus de data

Partant du constat que, depuis le début de l'année 2018, l'utilisation des données mobiles (3G/4G) par les clients d'Orange Belgium a été multipliée par 2,5 pour atteindre 4,5 GB consommées par mois fin 2019, l'opérateur "Bold Challenger", comme il se plaît à se décrire, propose très logiquement des offres un peu plus fournies en data.

Par exemple, l'actuel abonnement Koala (4Gb pour 20 €/mois) devient GO Plus et propose 1 GB supplémentaire par mois (total de 5 GB) pour le même tarif.

"Limite de l'illimité" augmentée !

Autre bonne nouvelle pour les gros consommateurs d'Internet mobile : Orange relève le seuil de la Fair-Use Policy de ses abonnements illimités. Jusqu'ici, la data "illimitée" était bridée en vitesse à partir de 20 GB consommés. Le seuil de cette Fair-Use Policy est relevé à 30 Gb.

Un nouveau portfolio qui devient vraiment intéressant lorsqu'on "cumule"

Le point fort de cette nouvelle offre ? Ce ne sont pas nécessairement les tarifs (ils sont dans la fourchette basse de ce qui se fait en Belgique, mais pas particulièrement spectaculaires), mais plutôt ce qu'Orange octroie comme avantages en cas de "cumuls" d'abonnements.

De fait, les abonnements Go Intense et Go Unlimited voient leur tarif drastiquement diminuer selon le nombre de souscriptions par ménage : Go Unlimited coûte 40 € par mois en solo, mais "seulement" 93 € dans le cas de trois abonnements activés. Soit un coût moyen de 31 € pour un abonnement mobile full illimité. C'est toujours 2 € de plus que l'abo illimité de Mobile Vikings (où la Fair-Use Policy est située à 20 Gb), mais c'est, néanmoins, relativement agressif (pour la Belgique).

© ORANGE



L'aspect cumulatif est également récompensé pour les offres convergentes Love Duo (Internet+Téléphonie Mobile) et Love Trio (Internet + Téléphonie Mobile + Télévision Digitale). Voici les remises octroyées :

© ORANGE © ORANGE



Les clients d'Orange ainsi que les nouveaux clients souhaitant bénéficier de ces offres peuvent le faire sur le site Internet d'Orange, en appelant le 0800 177 35, en se rendant dans un point de vente Orange (à partir du 10 mars), ou simplement via l'application MyOrange (fonctionnalité disponible dans les prochains jours). Pas de migration automatique des abonnements "Animaux" vers "Go", donc. Les clients d'Orange peuvent conserver leurs offres animaux existantes, mais ces dernières ne seront plus commercialisées.