Destinée aux cord-cutters, la nouvelle proposition Orange Love Duo combine abonnement mobile et Internet (illimité) à la maison. Un pack dual play inédit sur le marché télécom belge.

Jusqu'à ce matin, la seule possibilité, en tant que client Orange, de disposer d'une connexion Internet fixe illimitée à la maison, était de passer par le pack Orange Love (Télévision digitale + Internet résidentiel + abonnement mobile). Une solution que l'ex-Mobistar commercialise depuis un peu plus de deux ans et qui lui a permis de séduire 200.000 clients. Mais il y a du neuf, apprend La DH en primeur : Orange s'attaque, comme annoncé depuis plusieurs mois, frontalement aux "cord-cutters" qui n'estiment plus la télévision digitale interactive nécessaire en élargissant les portes d'entrée vers son offre d'Internet illimité à la maison.

Concrètement, la nouvelle formule porte le doux nom d'Orange Love Duo. Son principe est tout simple : elle permet de combiner un abonnement mobile avec une connexion Internet (illimité) à la maison. Sans la télévision digitale de papa, donc. Et avec, verrouillé dans son viseur, les jeunes adultes qui se contentent de Netflix, Amazon Prime Video, Youtube et demain Disney+ ou Apple+.

Pressentie et teasée par Orange même depuis de nombreuses semaines, cette nouvelle offre ne permet donc pas, du moins pour l'instant, de souscrire à une connexion Internet résidentielle isolée, en stand-alone. Il n'est pas impossible que cette offre enrichisse le portfolio de l'opérateur challenger à l'avenir, néanmoins. Il n'empêche que, jusqu'ici, aucun opérateur ne commercialisait d'offre dual-play abonnement mobile + Internet à la maison. Ces produits sont bien sûr disponibles partout, mais en entités distinctes, non combinées.

Des prix avantageux, sans être renversants

Concrètement, Love Duo réclame 34 € par mois de plus aux abonnés mobiles Colibri, Dauphin et Koala pour la connexion Internet résidentielle. Celle-ci inclut un volume de téléchargement illimité, à une vitesse maximale (théroique) de 100 Mbps. L'offre prend réellement de son épaisseur, et surtout de son intérêt, pour les clients Aigle, l'abonnement mobile illimité (appels, SMS et data, du moins jusqu'au seuil de 20 Gb de consommation mensuelle). A ces derniers, la connexion Internet à la maison ne réclame que 24 € de plus par mois au lieu 34 €. Autrement dit, Orange Love Duo Aigle permet d'avoir une connexion mobile (sur son smartphone) et fixe (à la maison en câblé comme en Wi-Fi) illimitées pour 64 € par mois. Un prix d'accès pas forcément renversant, mais tout de même 15 € moins cher que l'offre Orange Love Trio, qui comprend la télévision digitale.

Pour rappel, Orange exploite, pour ses offres résidentielles fixes, les réseaux des câblopérateurs Voo (en Wallonie et une partie de Bruxelles) et Telenet (en Flandre, et l'autre partie de Bruxelles).

© ORANGE



C'est un peu le leitmotiv d'Orange : "Si vous ne voulez pas payer pour un service que vous n’utilisez pas, alors les offres Love sont faites pour vous", précise Michaël Trabbia, CEO. Chez Orange, les clients ont la possibilité de choisir un pack réellement adapté àl besoins: avec ou sans télévision, avec ou sans téléphone fixe, avec un peu de data, beaucoup, ou même 100% illimité. Avec Love Duo, les cord-cutters ont enfin l’alternative qu’ils attendaient", ponctue le CEO. Peut-être pas au prix qu'ils attendaient, mais on ne peut pas dire que le marché ne bouge pas...

Si l'on compare Orange Love Duo Aigle (64 €/mois) à ce que la concurrence offre, la proposition d'Orange a une longueur d'avance :

Chez Proximus , l'équivalent d'Orange Love Duo (64 €) coûte 92,99 € par mois (Proximus XL Unlimited + Internet Maxi).

, l'équivalent d'Orange Love Duo (64 €) coûte (Proximus XL Unlimited + Internet Maxi). Chez Voo , il faudra débourser 73,99 € . la connexion Internet fixe la plus proche coûte 49,99 € par mois (elle est toutefois plus rapide que celle offerte par Orange). Auxquels il faut ajouter 24 € d'abonnement mobile, pour un forfat qui n'est pas illimité en data, puisque plafonné à 10 Gb mensuels.

, il faudra débourser . la connexion Internet fixe la plus proche coûte 49,99 € par mois (elle est toutefois plus rapide que celle offerte par Orange). Auxquels il faut ajouter 24 € d'abonnement mobile, pour un forfat qui n'est pas illimité en data, puisque plafonné à 10 Gb mensuels. Chez Scarlet , on est à 65 € , mais pour des services moins complets. La connexion Internet qui se rapproche le plus de ce qu'Orange propose est facturée 32 € par mois (mais elle est limitée à un volume de 500 Gb et une vitesse de 50 Mbps), tandis que l'abonnement mobile "Chaud" facture 33 € par mois, mais en se "contentant" de livrer un volume data de 13 Go par mois.

, on est à , mais pour des services moins complets. La connexion Internet qui se rapproche le plus de ce qu'Orange propose est facturée 32 € par mois (mais elle est limitée à un volume de 500 Gb et une vitesse de 50 Mbps), tandis que l'abonnement mobile "Chaud" facture 33 € par mois, mais en se "contentant" de livrer un volume data de 13 Go par mois. Chez Telenet , on réclamera 97 € pour l'équivalent (hors-promo) : 54 € pour la connexion Internet Fiber 200 (qui dispose donc d'une vitesse théorique deux fois plus rapide) et 43 € pour l'abonnement mobile Kong Illimité.

, on réclamera pour l'équivalent (hors-promo) : 54 € pour la connexion Internet Fiber 200 (qui dispose donc d'une vitesse théorique deux fois plus rapide) et 43 € pour l'abonnement mobile Kong Illimité. Il existe toutefois une alternative qui tient parfaitement la route face à Orange Love Duo; et qui est même plus avantageuse : le combi Edpnet VDSL XL (34,95 € par mois) et l'abonnement de Mobile Vikings, qui propose le tout illimité pour 29 € par mois. On arrive alors à 63,95 € par mois pour une proposition équivalente... si ce n'est qu'elle offre la téléphonie fixe en prime !