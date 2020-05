Osimis, start-up liégeoise, accélère le diagnostic et le traitement du Covid-19 au sein des hôpitaux © Michel Tonneau Frédéric Lambrechts (CEO) et Sébastien Jodogne (CSO). Entreprises & Start-up Pierre-François Lovens

Dans toute la chaîne à mettre en place pour combattre la pandémie du Covid-19, il est un maillon clé : celui du diagnostic. Le corps médical dispose de plusieurs outils pour établir ce diagnostic. Parmi eux, on trouve la tomographie par ordinateur (en abrégé CT, pour Computed Tomography), plus communément appelé scanner. Il s’agit d’un examen radiologique permettant de capter un grand nombre d’images et, surtout, d’en retirer énormément d’informations. Au CHU de Liège, par exemple, on tourne actuellement autour des 200 CT-scan par jour.