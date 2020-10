Est-ce déjà le naufrage pour les magasins Mega World ? De sources syndicales en tout cas, on apporte de nombreux éléments qui convergent vers un probable scénario de faillite.



Ouverts début juin, les Mega World sont en fait les ex-magasins Blokker. L'enseigne avait été racheté par Dirk Bron, un Néerlandais à la sulfureuse réputation. L'homme d'affaires néerlandais traîne en effet une réputation de fraudeur et d'escroc. Il a enchaîné les faillites (sept en onze ans), a été condamné par la justice néerlandaise pour mauvaise gestion dans le dossier de la reprise d’un magasin aux Pays-Bas et il est sous le coup d’une enquête du parquet de la Haye pour blanchiment d’argent, fraude, non-payement de la taxe sur les ventes, détournement de fonds et escroquerie. (...)