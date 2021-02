C’est la première depuis sa création que le parc accueille ses premiers visiteurs aussi tôt dans l’année.

Après plusieurs mois de fermeture imposée par les restrictions sanitaires, le parc Pairi Daiza a rouvert ses portes, hier, dans un froid de canard mais sous un magnifique ciel bleu et ensoleillé.

De quoi réjouir de nombreuses familles qui ont profité de ce premier jour des congés de carnaval, bien emmitouflées, pour s’offrir quelques heures de dépaysement au cœur du plus beau jardin zoologique européen.

Ce n’était évidemment pas la grande foule et pour cause car en raison de la pandémie, la direction du parc a décidé de ne prendre aucun risque et de réduire drastiquement le nombre de visiteurs par jour à l’intérieur de celui-ci.