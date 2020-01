Entreprises & Start-up Pairi Daiza double son offre de séjours en immersion près des territoires des animaux Anne Masset

C'est en juin dernier que Pairia Daiza ouvrait ses premiers hébergements au cœur de La Dernière Frontière, le monde consacré à la Colombie-Britannique. Trois types de logements “avec vue” : vue sur les loups, les ours bruns et noirs, les daims et les otaries de Steller (les plus grandes). Cinquante “clés” pour une capacité de 250 résidents maximum par nuit.