Il n’est pas le seul parc belge à avoir brillé lors de ces "Oscars" du divertissement : Bellewaerde et Bobbejaanland annoncent également avoir été récompensés. Bellewaerde se targue ainsi d’avoir remporté, pour la cinquième année consécutive, le prix du parc avec le meilleur personnel.

Bobbejaanland se réjouit, quant à lui, d’avoir gagné trois awards : le meilleur événement de Belgique avec Yesterdayland, les meilleures montagnes russes de Belgique avec le Fury et enfin la médaille d’argent pour la meilleure nouveauté 2019, aussi avec le Fury, le triple launch coaster le plus haut et rapide du Benelux à en croire le parc d’attractions.