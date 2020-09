La compagnie américaine United Airlines, affectée par "l'impact dévastateur" du Covid-19 sur le transport aérien, a indiqué mercredi qu'elle prévoyait de licencier 16.000 salariés en octobre, sauf si un nouveau programme d'aides était adopté d'ici là au Congrès.

"La pandémie nous a atteint plus profondément et plus longtemps que ce que presque tous les experts avaient prévu, et dans un environnement où la demande de voyages reste si déprimée, United ne peut pas continuer avec des effectifs qui dépassent considérablement notre niveau d'activité", écrit le groupe dans un message transmis à l'AFP.