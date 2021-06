Stéphanie Chaidron a 40 ans, on lui donnerait 10 ans de moins : comme quoi, être infirmière pédiatrique depuis 18 ans lui va bien. Il y a six ans, elle a lancé une initiative toute personnelle en observant un manque dans son domaine professionnel. "(à l’hôpital Delta, où elle exerce, NdlR)Forte de ses observations, elle imagine avec une collègue, une enveloppe de forme ovoïde, bientôt nommée cocon, et dans laquelle les bébés sont installés, tenus, et sécurisés. L’expérience est tentée en service avec un prototype qui porte ses fruits.