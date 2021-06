La majorité des immeubles de bureaux et tous les complexes de logements neufs disposent d’emplacements sécurisés pour déposer son vélo. Mais c’est loin d’être le cas de la grande majorité des logements anciens qui, à Bruxelles, composent le gros du parc. Certes, il y a bien les bulles à vélos métalliques proposées par l’ASBL CycloParking, qui se multiplient ici et là en rue (près de 2 800 vélos aujourd’hui abrités), mais la liste d’attente est longue : deux ans, voire plus dans certaines communes. C’est sur ce constat, et peut-être en ayant en tête l’initiative lancée il y a quelques années par BePark pour les voitures, qu’un quatuor de presque trentenaires, Louis de Moffarts, Charles-Antoine Boels, Ignace et Camille de Bruyn, ont imaginé Roof.